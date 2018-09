Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neznámý zloděj okradl opilého muže

BEROUNSKO – Poškozenému navíc neposkytl první pomoc.

Policisté z Obvodního oddělení Zdice pátrají po neznámém pachateli, který dne 7. 9. 2018, okolo 23:00 hod. v obci Zdice, v ulici Husova, za zdravotním střediskem, využil opilosti 28letého muže. Ten zřejmě vlivem podnapilosti spadl na zem a upadl do bezvědomí. Namísto toho, aby mu kolemjdoucí poskytl první pomoc, prohledal poškozenému kapsy kalhot a odcizil mu mobilní telefon tovární značky Huawei P9 Lite 2017, černé barvy a dioptrické brýle. Okradeného následně ponechal svému osudu. Poté co se poškozený probral z bezvědomí, přišel celou událost oznámit na policejní služebnu do Zdic.

Policisté po neznámém pachateli pátrají a přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění na tel. 974 872 730.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

13. září 2018

