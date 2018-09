Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neznámý zloděj kradl nářadí

BEROUNSKO – Podařilo se mu vniknout do dílny oknem.

V době od dne 3. 9. 2018 od 19:00 hod. do dne 4. 9. 2018 do 12:00 hod. v obci Hýskov, v ulici Na Břasích, vnikl neznámý pachatel do volně přístupného areálu firmy, kde nezajištěným oknem vlezl do dílny, ze které následně odcizil motorovou pilu zn. Stihl v hodnotě 12.000,-Kč, elektro centrálu zn. Parkside v hodnotě 4.000,-Kč, elektrickou obloukovou svářečku v hodnotě 2.000,-Kč, elektrickou flexu zn. Bosch v hodnotě 1.000,-Kč a elektrickou vrtačku zn. Makita v hodnotě 1.000,-Kč.

Po neznámém zloději pátrají berounští policisté, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého zloděje a vypátrání odcizených věcí na tel. 974 872 700.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

5. září 2018

