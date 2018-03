Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Neznámý řidič naboural do zrcadla

LOUČIM - Událost však neoznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl, z místa dopravní nehody odjel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody, stejně tak viníka této události. K dopravní nehodě došlo dne 13. března 2018 okolo sedmé hodiny ranní na silnici I. třídy č. 22v obci Loučim. Neznámý řidič řídil dosud nezjištěné vozidlo ve směru z obce Loučim na obec Hluboká a při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, přejel do protisměru, dále vjel za pravou krajnici, kde v prostoru silničního příkopu narazil do dopravního zařízení – zrcadla. Neznámý řidič dopravní nehodu neoznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl, a z místa odjel. Škoda na dopravním zařízení byla vyčíslena na 15 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. března 2018

