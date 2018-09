Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nevěřte všemu, co vám kdo napíše...

ŠUMPERSKO - Při komunikaci s neznámými lidmi buďte obezřetní.

Zkraje července letošního roku požádal dosud nezjištěný „nápadník“ prostřednictvím sociální sítě o přátelství starší ženu z Mohelnicka. Představil se jako americký generál sloužící v Afganistánu. Během následné komunikace, která z jeho strany probíhala lámanou češtinou, se ženě postupně začal svěřovat se strastmi svého života. Ještě jako dítě přišel o oba rodiče. Postaral se o něj strýc, který mu zaplatil vojenskou školu. Ta největší rána na něj ale teprve čekala. Jeho žena a dvě děti zemřely při autonehodě….

Zhruba po měsíci dopisování, kdy si žena ke svému virtuálnímu nápadníkovi vybudovala citový vztah, vyjádřil své přání usadit se v Čechách a živit se podnikáním. Zároveň ženě přislíbil, že se o ni postará, protože jako armádní generál je velmi dobře finančně zajištěn.

Jeho odjezdu do Čech ale předcházely jisté komplikace vyplývající z toho, že se muž nachází ve válečné zóně, nedisponuje tolika penězi v hotovosti, aby mohl vycestovat, a zároveň si nemá peníze kde vybrat. O pár dní později žena obdržela e-mail s instrukcemi, že má na číslo účtu vedené u zahraniční banky zaslat částku 1500 Euro na pojištění, aby mohl muž vycestovat do zahraničí na dovolenou. Uvedenou sumu žena podle pokynů odeslala. O několik dní později byla žena opětovně kontaktována s žádostí, aby uhradila ještě 5000 Euro, tentokrát na letenku. I v tomto případě žena požadovanou částku odeslala. Když jí ale přišla další výzva, aby uhradila ještě 20 000 Euro z důvodu nutnosti zajištění výměny generála, pojala podezření, že se zřejmě jedná o podvod a věc oznámila policii.

Výše popsaným podvodným jednáním připravil dosud nezjištěný pachatel důvěřivou ženu v přepočtu o více než 167 000 Kč a o dalších více než 500 000 Kč mohla přijít, kdyby jeho lest neprohlédla.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Za takové jednání hrozí pachateli, v případě jeho zjištění, mimo jiné až osmiletý trest odnětí svobody.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Je zapotřebí si uvědomit, že si bez osobního kontaktu nikdy nemůžeme být jisti, s kým vlastně komunikujeme. Vytvoření falešného profilu je otázkou několika málo minut, a aniž bychom to tušili, můžeme rozkrýt své soukromí podvodníkům, kteří nás pak mohou různým způsobem vydírat.

Podvodníci dokáží velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, a to pomocí milých slov, lichotek a komplimentů. Často si propůjčují identitu odborníků z různých profesí, které v životě potkalo nějaké neštěstí, se kterým se v podstatě nikdy nevyrovnali. Zároveň předstírají nebývalý zájem o Vaše soukromí, a to klidně několik týdnů i měsíců, zkrátka do doby než nabydou dojmu, že vás mohou nějakým způsobem obelstít nebo třeba vydírat.

Neposílejte proto peníze nikomu, koho znáte jen z virtuálního prostředí. S nikým takovým nesdílejte ani intimní snímky nebo obdobné materiály. Ty mohou být později zneužity k vašemu vydírání.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

17. září 2018

