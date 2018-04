Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Neunikli nám další opilí řidiči

ZNOJEMSKO: Jsou nebezpeční sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.

Včera o půl osmé večer jsme v rámci běžné silniční kontroly zastavili v obci Lechovice osobní vozidlo Ford Focus. Za volantem seděl pětačtyřicetiletý muž ze Znojemska, který nadýchal 2,59 promile alkoholu. Zakázali jsme mu pokračovat v další jízdě a ihned na místě mu také zadrželi řidičský průkaz. Dále jsme zjistili, že jeho vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Platnost technické kontroly mu totiž skončila v polovině minulého měsíce. Jeho protiprávním jednáním se budeme dále zabývat.

Od pátku do včerejšího dne jsme na znojemských silnicích přistihli celkem čtrnáct řidičů, jejichž dechové zkoušky na zjištění požití alkoholu byly pozitivní. Nejvyšší hladinu alkoholu v krvi měl již uvedený řidič v Lechovicích.

V pondělí ráno pak uvízlo v policejní síti hned pět řidičů během necelé hodiny. Bylo to kolem šesté hodiny u křižovatky mezi obcemi Božice, Mackovice, Čejkovice a Břežany. Jednalo se o samé muže a všichni měli po večerním a nočním popíjení alkoholu v krvi ještě kolem půl promile této návykové látky.

Během pátku a uplynulého víkendu to bylo ještě dalších šest řidičů, kteří za volant neměli vůbec usednout. Tři z nich nadýchali kolem 1,5 promile alkoholu.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 26. dubna 2018

