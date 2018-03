Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nerespektoval zákaz řízení

STAŇKOV – Při silniční kontrole byl odhalen řidič, který má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

Dne 27. března 2018 zahájili policisté Obvodního oddělení Holýšov na základě vlastního zjištění při výkonu služby úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Podezřelým je devětatřicetiletý muž, kterého zastavili a kontrolovali ve vozidle tovární značky Opel téhož dne v devět hodin ráno na čerpací stanici v obci Vránov po předchozí jízdě z obce Staňkov. Policisté z dostupných evidencí zjistili, že muž řídil vozidlo v době, kdy má uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let, a to od srpna 2016 do srpna 2018.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. března 2018

vytisknout e-mailem Google+