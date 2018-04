Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nepozornost se cyklistovi nevyplatila

ZÁBŘEH - Za vozidlem již nestihl dobrzdit.

Jedno zranění a škoda 70.000 Kč, tak to je bilance dopravní nehody mezi cyklistou a osobním vozidlem, která se odehrála ve čtvrtek 12. dubna v Zábřehu. Pětadvacetiletý cyklista jel po nám. Osvobození ve směru ke kruhovému objezdu. Zřejmě nedodržel bezpečný odstup od před ním jedoucího vozidla zn. Škoda Octavia. Čtyřiapadesátiletá řidička začala brzdit před přechodem pro chodce, aby dala přednost chodcům, kteří hodlali přejít silnici. Cyklista však nedokázal na tuto situaci včas zareagovat a zezadu narazil do vozidla. Při nárazu poškodil páté dveře vozidla a způsobil si zranění, se kterým byl převezen na ošetření do nemocnice. U obou účastníků byla dechová zkouška na alkohol negativní.

por. Ing. Tereza Neubauerová

13. dubna 2018

