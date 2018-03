Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nepozornost

VSETÍNSKO: Nehoda pěti aut u Jablůnky, tři lehce zranění.

Včera odpoledne se u obce stala dopravní nehoda s účastí pěti vozidel. Při této nehodě byli tři účastníci lehce ranění, škoda přesáhla tři sta tisíc korun. Odstranění následků a vyšetřování této nehody způsobilo komplikace na tomto hlavním tahu.

Devětadvacetiletý řidič ze Vsetínska jel včera před půl druhou odpoledne s vozidlem Volkswagen Caddy po silnici I/57 z obce Jablůnka směrem ke Vsetínu. Na chvíli polevil ve sledování silničního provozu. Vyjel částečně do protisměru, kde se levým bokem střetla jeho dodávka s levým bokem protijedoucí nákladní soupravy. Řidič této soupravy reagoval na situaci stržením volantu vpravo, skončil částečně mimo komunikaci.

Další srážka následovala vzápětí. Volkswagen narazil do stojící řady vozidel, která stála v jeho jízdním pruhu. Srážka vyvolala dominový efekt. Poslední v řadě Škoda Fabia narazila do dodávky Renault a ta ještě do dodávky Fiat.

Policisté zjišťovali následky této dopravní nehody. Zjistili, že osmačtyřicetiletý řidič Fabie i jeho o čtyři roky starší spolujezdec utrpěli lehké zranění. Také lehce zraněn byl dvaačtyřicetiletý řidič Renaultu. Ostatní řidiči neutrpěli zranění. Policisté sčítali i škody. Celkem se jedná o tři sta čtyřicet tisíc korun. Deset tisíc se týká dopravního značení. Sto tisíc je škoda na nákladní soupravě, dalších devadesát na Renaultu. U Fabie je škoda šedesát tisíc, u Volkswagenu padesát a u Fiatu třicet. Ke zjištění ovlivnění řidičů alkoholem provedli policisté u všech řidičů dechové zkoušky, všechny byly negativní.

Odstraňování následků a práce policistů na místě způsobily komplikace na tomto hlavním tahu. Po nehodě nemohly projet nákladní vozidla. Před čtvrtou odpoledne byla komunikace průjezdná. K uzavření ještě došlo v době vyprošťování kamionu.

Policisté nadále zjišťují informace k této události.

28. března 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

