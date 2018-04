Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepoučitelný zloděj

Strakonice - Tentokrát ukradl věci za více než 1 000 korun. (Hlasová schránka 974 221 116)

Policisté z obvodního oddělení ve Strakonicích byli včera přivoláni do jedné prodejny v Ellerově ulici ve Strakonicích. Krádeže se zde měl dopustit muž (29 let) z Klatovska. Z volně přístupných regálů odcizil pájku, adaptéry a několik lepicích pásek v celkové hodnotě přesahující částku 1 000 korun. Zboží si schoval do batohu a poté prošel pokladnami bez zaplacení. Následně byl zastaven ostrahou prodejny. Policisté zjistili, že se muž tohoto skutku dopustil přesto, že byl za obdobný čin v posledních třech letech odsouzen. V současnosti je ve zkušební době. Policisté jej nyní opět podezřívají z trestného činu krádeže.

2. dubna 2018

