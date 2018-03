Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Neponaučitelný „neřidič“

NYMBURSKO – Rozhodnutí městského úřadu opakovaně porušuje.

Nymburští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dvacetiletému muži. Ten včerejšího dne v nočních hodinách usedl za volant vozidla značky Peugeot 106 i přes to, že mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel na 12 měsíců, platný do měsíce dubna 2018. Stejného skutku se muž dopustil již minulý týden, a to navíc řídil pod vlivem omamné a psychotropní látky.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

28. března 2018

