Neoprávněně čerpal sociální dávky

Novojičínští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili 3. ledna úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu, kterého se měl dopustit třiatřicetiletý muž z Novojičínska. Podezřelý měl čerpat sociální dávky, konkrétně příspěvek na bydlení, u Úřadu práce v Novém Jičíně, kde uvedl a doložil nepravdivé skutečnosti týkající se nákladů na bydlení. Tímto způsobem si tak neoprávněně přilepšil o téměř 200 tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Zálohu na koupi vozidla nevrátil

Z trestného činu podvodu je podezřelý sedmačtyřicetiletý muž z Vítkovska. Ten v listopadu roku 2016 přijal od čtyřiapadesátiletého muže z Oder finanční zálohu na koupi vozu v celkové výši 320 tisíc korun. Podezřelý muž po převzetí finanční zálohy přestal s kupujícím mužem komunikovat a slíbené vozidlo do současné doby nedodal a peníze nevrátil. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachateli za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

