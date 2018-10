Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Při útěku před kriminalisty se brodil v řece

SEMILSKO, JABLONECKO - Kriminalisté dopadli 31letého majetkového delikventa.

Scénu jako z akčního filmu převedl semilským a jabloneckým kriminalistům 31letý muž z Jablonce, kterého v úterý přijeli do Tanvaldu zadržet pro jeho rozsáhlou majetkovou trestnou činnost v Semilech a na Jablonecku. V té době zrovna odcházel z restaurace U Dubu a měl namířeno na vlakové nádraží. Když je spatřil před sebou na ulici, "došlo" mu, že si jdou pro něj. Odhodil proto tašku a začal utíkat směrem k řece Kamenici, jejímž korytem proběhl až k náhonu vodní elektrárny. Náhonem se pak brodil po pás ve vodě k žebříku, po kterém vyšplhal do domnělého bezpečí ve strojovně elektrárny. Teprve potom si uvědomil, že se uzavřel v pasti, a tak se snažil elektrárnu zase rychle opustit. To se mu podařilo až po odšroubování mříží na dveřích a sotva uběhl pár metrů po přilehlém pozemku, policisté ho zadrželi.

Semilští a jablonečtí policisté úzce spolupracovali na dokumentaci a objasňování jeho majetkové trestné činnosti od května letošního roku. Do svého zatčení se od této doby dopustil na Semilsku a Jablonecku padesáti šesti majetkových deliktů se škodou 480 000 korun. Má například na svědomí vloupání do šesti restaurací, čtrnácti garáží, devíti nejrůznějších živnostenských provozovozen, dvou domů nebo dvou mateřských a jedné základní školy. Vykradl i dva objekty na Jičínsku, kde tamní kriminalisté zajistili důležité stopy pro trestní řízení, které nám poskytli.

Při vloupání do garáží odcizil kromě nejrůznějšího nářadí také čtyři motocykly a jedno osobní vozidlo tovární značky Citroen. Tři z odcizených motocyklů prodal zatím nezjištěným osobám a jednu motorku včetně citroenu nechal odstavené na ulici potom, co s nimi podnikl pár výletů. Nutno dodat, že motorku a auto řídil v době, kdy měl v platnosti zákaz řízení všech motorových vozidel, který mu uložil Okresní soud v Jablonci nad Nisou až do roku 2019. Stejný soud ho také v roce 2016 pravomocně odsoudil za krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 34 měsíců. Z vězení vyšel 7. dubna letošního roku a za mříže se znovu vrátil tuto středu 3. října rozhodnutím Okresního soudu v Semilech, který ho za jeho letošní krádeže poslal do vazební věznice. Kriminalisté, státní zástupce i soudce byli toho názoru, že by nepoučitelný recidivista ve svém zaběhnutém způsobu obstarávání obživy na svobodě pokračoval.

Nově mu za přečiny krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí pětiletý trest odnětí svobody.

5. 10. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

