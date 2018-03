Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Někdo se vloupal do domu i do garáže

MALOVICE – Celková škoda, kterou pachatel způsobil, přesáhla třicet tři tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení v Boru se zabývají případem krádeže, ke kterému došlo mezi 28. únorem a 15. březnem letošního roku v obci Malovice. Dosud neznámý pachatel tam vysadil vstupní vrata jednoho pozemku, na který následně vnikl. Poté se vloupal do zajištěné garáže, ze které odcizil zahradní vozík, zahradní kolečko, sekačku a různé zahradní nářadí. Ze zahrady pak odcizil i nezajištěný přívěsný vozík. To však pachateli nestačilo a za pomoci násilí vnikl i do samotného domu, ze kterého odnesl kyvadlové hodiny, motor k vodnímu čerpadlu a noční stolek. Dvěma poškozeným svým jednáním způsobil pachatel škodu na odcizených a poškozených věcech za více než 33 000 korun. Borští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech pátrají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 3. 2018

