Nehody s újezdy

Písek – Nabourají, způsobí škodu a ujíždějí z místa.

Pátráme po dalších řidičích, kteří nabourali a z místa dopravní nehody ujeli. Dopravní policisté řeší opětovně případy, kdy řidiči ujíždějí, tentokrát jde o další tři nehody.

První je ze dne 13. dubna, kdy kdosi mezi sedmou až tři čtvrtě na osm ráno v Čimelicích poškodil pravý zadní blatník zaparkovaného sanitního vozu VW Transportér. K dopravní nehodě došlo v areálu zdravotnické záchranné služby.

Další dopravní nehoda je z Protivína. Zatím nezjištěný řidič poškodil na ulici Mírová u domu s číslem popisným 235 sloup veřejného pouličního osvětlení a ujel. K dopravní nehodě došlo v době od čtrnácté hodiny dne 24. dubna do půl druhé odpolední dne následujícího.

Do třetice jde o dopravní nehodu ze dne 28. dubna, kdosi v době od 8:15 do 8:55 ráno narazil u obchodního domu Albert v Písku do zaparkovaného černého osobního automobilu značky Audi A6. Zatím nezjištěný řidič vozidla červené barvy poškodil pravou zadní stranu automobilu a ujel.

Obracíme se na případné svědky popisovaných událostí, aby neváhali a kontaktovali dopravní policisty na služebně na adrese Na Výstavišti 377 nebo telefonicky na linkách 974235254 či 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

2. května 2018

