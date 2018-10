Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nehody na Olomoucku

OLOMOUCKO - Tři nehody, u dvou z nich figuroval i alkohol.

Po střetu skončila vozidla mimo komunikaci

Škodou za předběžně 300 000 korun a dvěma zraněnými osobami skončila dopravní nehoda, ke které došlo v úterý 2. 10. 2018 krátce po páté hodině ráno v křižovatce silnici II/449 a II/448, v katastru obce Drahanovice. Z prvotního šetření vyplývá, že k nehodě mělo dojít v okamžiku, kdy osobní vozidlo Škoda Octavia, které řídil 54letý řidič a jelo po komunikaci II/449, ve směru od obce Slatinice a po komunikaci II/448, ve směru od Drahanovic a z levé strany z pohledu řidiče, jelo osobní motorové vozidlo rovněž zn. Octavia, které řídila 44letá řidička. V prostoru křižovatky došlo k jejich střetu. Následkem nárazu byla obě vozidla vymrštěna mimo komunikaci, do přilehlého pole. Při nehodě došlo ke zranění dvoučlenné osádky vozidla Škoda Octavia, které jelo ve směru od Drahanovic – řidičky i její 17leté spolujezdkyně, které byly transportovány do nemocničního zařízení na vyšetření. Alkohol byl u obou účastníků nehody vyloučen orientačními dechovými zkouškami. Přesné příčiny nehody, její okolnosti i celý její průběh šetří policisté dopravního inspektorátu Olomouc.

Při couvání narazil do projíždějícího vozidla. Po nehodě nadýchal přes dvě promile.

V úterý 2. 10. 2018 krátce po sedmnácté hodině, jsme přijali oznámení o dopravní nehodě na komunikaci v Troubelicích. Z prvotního šetření vyplývá, že 52letý řidič osobního vozidla Peugeot měl při couvání z vedlejší komunikace na hlavní komunikaci z prozatím přesně nezjištěných příčin narazit do osobního vozidla rovněž zn. Peugeot, které řídila 27letá řidička a jela po komunikaci v Troubelicích, ve směru od Pískova na Uničov. U obou účastníků nehody provedli policisté orientační dechové zkoušky. U řidičky byla negativní, u řidiče pozitivní. Policisté mu naměřili lehce přes 2‰ alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Při nehodě nedošlo ke zranění osob, celková hmotná škoda je odhadována na 60 000 korun. Řidič je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Ujížděl policejní hlídce a havaroval. Měl pozitivní orientační dechovou zkoušku i orientační test na omamné a psychotropní látky a platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

V úterý 2. 10. 2018 kolem půl deváté večer chtěli policisté, za použití výstražného zvukového a světelného zařízení, na ulici Jarmily Glazarové v Olomouci, zastavit a zkontrolovat osobní motorové vozidlo BMW. Řidič však na uvedený signál nereagoval a začal policistům ujíždět. Zajel do zahrádkářské kolonie, přičemž při průjezdu levotočivé zatáčky měl dostat smyk a pravým bokem narazit do drátěného oplocení. Po nárazu pokračoval řidič v jízdě ještě zhruba 50 metrů a opět narazil do drátěného oplocení. Následně byl zajištěn policisty. Ti zjistili jeho totožnost. Jednalo se o 24letého muže ze Šumperska. Policisté u něj provedli jak orientační dechovou zkoušku, tak i orientační test na omamné a psychotropní látky. Dechovou zkouškou mu naměřili téměř 0,9‰ alkoholu v dechu, orientační test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní na přítomnost amfetaminu. Řidič se po poučení odmítl podrobit lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Při dalším šetření policisté zjistili, že řidič má rozhodnutím Okresního soudu Bruntál vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do července 2019. Další jízdu mu zakázali. Při nehodě nedošlo ke zranění osob, hmotná škoda na vozidle je odhadována na 20 000 korun, na poškozeném oplocení na předběžně 5 000 korun. Řidič je nyní podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na dva roky .

por. Mgr. Irena Urbánková

3. října 2018

