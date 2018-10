Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nehody bez viníků

ROKYCANY - Nebyli jste svědky dopravního nehod, od kterých viníci ujeli?

Žádáme případné svědky události, aby kontaktovali policisty z dopravního inspektorátu v Rokycanech osobně (ul. Komenského 29, Rokycany), nebo telefonicky na čísle 974 335 259. Policisté případným svědkům předem za jejich pomoc děkují.



Dne 26. září letošního roku v 21:43 hod. v Rokycanech projížděla po kruhovém objezdu v ulici Arbesova za sebou dvě vozidla, kdy se jednalo o vlečné a vlečené vozidlo. Vozidlo značky Opel Vectra, tmavé barvy, středočeské rz a tažené vozidlo Škoda Octavia kombi, barvy červené, které na kruhovém objezdu z neznámých důvodů změnilo směr jízdy a narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Obě vozidla se na krátkou dobu zastavila, ale poté odjela ve směru do ulice Šťáhlavská a ulice Boženy Němcové. Vozidlo Škoda Octavia by následkem dopravní nehody mělo mít poškozenou přední či pravou přední část vozidla.

Minulý pátek (5.10.2018) v době od 9:45 do 10:00 hod. v ulici Třebízského na silnici č. 605/II dosud neznámý řidič poškodil levé zpětné zrcátko u zaparkovaného vozidla tovární značky Audi Q7. Poté viník z místa nehody ujel.





por. Hana Kroftová, DiS.

11. října 2018

vytisknout e-mailem Google+