Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nehoda zablokovala hlavní tah I/50

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidič skončil v nemocnici.

Dnes ráno krátce před půl šestou zablokovala hlavní tah I/50 u Starého Města dopravní nehoda čtyř vozidel.

Jednašedesátiletý řidič vozidla značky Škoda Octavia jel od Brna směrem na Kunovice. Prozatím z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se bočně střetl s nákladním automobilem a kamionem. Náraz Octavii odmrštil zpět do jeho jízdního pruhu, kde narazila do právě projíždějícího renaultu. Dalším účastníkem této nehody byl řidič projíždějící dodávky. Jeho vozidlo poškodily odletující střepy.

Jednašedesátiletý řidič utrpěl zranění prozatím nezjištěného rozsahu, se kterým ho záchranáři převezli do Uherskohradišťské nemocnice. Nikdo další zraněn nebyl.

Hlavní tah byl na několik hodin zcela uzavřen. Řidiči využívali objízdné trasy. Škoda na vozidlech není prozatím přesně vyčíslena. Nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

3. října 2018, por. Bc. Milena Šabatová

