Nehoda zablokovala hlavní silniční tah

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Silnice I/50 byla tři hodiny uzavřena.

Dnes ráno zablokovala dopravní nehoda tří vozidel hlavní silniční tah I/50 u obce Podolí.

Krátce po sedmé hodině jel od Brna směrem na Uherský Brod dvaaosmdesátiletý řidič vozidla Daewoo Kalos. Prozatím z neznámých příčin při průjezdu mírné levotočivé zatáčky najel do protisměru, kde se čelně střetl s právě projíždějící řidičkou vozidla Toyota Yaris. Po nárazu byla Toyota odhozena vpravo do silničního příkopu. Poté senior naboural ještě do řidičky vozidla Opel Corsa, která jela za Toyotou. Zranění utrpěli všichni tři účastníci. Záchranáři je poté odvezli do zdravotnických zařízení. Alkohol byl dechovou zkouškou vyloučen u obou řidiček. U muže nebylo možné kvůli zranění provést test na alkohol, proto byl nařízen odběr krve. Škoda na vozidlech je předběžně vyčíslena na dvě stě deset tisíc korun.

Tato nehoda zcela zablokovala silnici na tři hodiny. Událostí se i nadále zabývají dopravní policisté.

21. září 2018, por. Bc. Milena Šabatová

