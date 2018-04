Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehoda čtyř vozidel u Rynoltic si vyžádala čtyři zranění

LIBERECKO - Jedno středně těžké a tři lehká zranění utrpěli cestující při nehodě čtyř osobních vozidel u obce Rynoltice. Na místě zasahoval i vrtulník Letecké záchranné služby.

Krátce po půl druhé přijal operační důstojník na tísňové lince 158 oznámení o dopravní nehodě čtyř osobních vozidel u obce Rynoltice na Liberecku. Na místo ihned vyjelo několik policejních hlídek z nejbližšího okolí. Nehoda se stala na silnici I. třídy č. 13 ve směru od Liberce na Děčín, před informační tabulí, která značí začátek obce Rynoltice.



Řidič osobního vozidla Ford Focus jel ve směru od Děčína, kdy ze zatím dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde se následně bočně střetl s protijedoucí Škodou Fabií. Řidička Fabie stihla na náhle vzniklou situaci zareagovat tak, že se naštěstí vyhla čelnímu střetu. Takové štěstí však již neměla řidička vozidla Renault Scenic jedoucí za ní. Zde došlo k čelnímu střetu Renaultu Scenic s Fordem Focus. Za vozidlem Renault Scenic jelo v tu dobu od Liberce ještě další vozidlo Ford Max, jehož řidič i přes okamžité brždění se již střetu vozidel nedokázal vyhnout a narazil do zadní části již havarovaného vozidla Renault.



Při nehodě utrpěli zranění čtyři lidé - jedno středně těžké a dvě lehká zranění osádka z vozidla Renault Scenic a jedno lehké zranění spolujezdkyně z vozidla Ford Focus. Na místě zasahoval i vrtulník Letecké záchranné služby Libereckého kraje, který transportoval jednu středně těžce zraněnou osobu z vozidla Renault do Krajské nemocnice Liberec. Dva lehce zraněné cestující převezly na ošetření do krajské nemocnice sanitní vozy a jedna osoba byla zdravotníky ošetřena přímo na místě.

Policisté podrobili všechny zúčastněné řidiče orientačním dechovým zkouškám na alkohol, jejichž výsledky byly ve všech případech negativní. Předběžná hmotná škoda na vozidlech je okolo 500 tisíc korun. Komunikace vedoucí přes obec Rynoltice bude v obou směrech ještě minimálně hodinu uzavřena, objízdná trasa je vedena přes boční místní komunikace obcí Rynoltice.



21. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

