Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nehoda tří vozidel blokovala ráno dopravu ve směru od Prahy na Liberec

LIBERECKO - Více jak dvě hodiny blokovala dnes ráno dopravu na 28 km silnice I/35 ve směru od Prahy na Liberec nehoda tří vozidel.

Řidiči, kteří jeli dnes v ranních hodinách po silnici I. třídy č. 35 ve směru od Prahy na Liberec, museli počítat s jistým zpožděním. Provoz zde blokovala nehoda dvou dodávkových a jednoho osobního vozidla.



Krátce po půl osmé přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 oznámení o odstaveném kamionu značky Mercedes na 28 km silnice I/35 ve směru na Liberec, a to z důvodu defektu pneumatiky. Kamion stál u pravé krajnice a byl označen výstražným trojúhelníkem. Operační důstojník na místo neprodleně vyslal policejní hlídku z oddělení silničního dohledu, která na místě začala řídit provoz. Policejní vozidlo stálo zaparkováno v pravém jízdním pruhu se zapnutými výstražnými světelnými signály. Provoz byl sveden do levého jízdního pruhu.

Řidiči přijíždějící od Prahy se tak postupně zařazovali do levého jízdního pruhu. Řidič dodávkového vozidla Ford Tranzit jedoucí v pravém jízdním pruhu ve chvíli, kdy přejížděl do levého jízdního pruhu a chtěl se zařadit do kolony jedoucích vozidel, tj. mezi dodávkové vozidlo Mercedes Vito vpředu a osobní vozidlo Alfa Romeo vzadu, pravděpodobně špatně vyhodnotil situaci a při zařazování narazil do zadní části Mercedusu Vito. Dále následoval střet i s osobním vozidlem Alfa Romeo.

Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn, pouze řidička z osobního vozidla Alfa Romeo byla převezena z místa nehody vozidlem Zdravotnické záchranné služby na preventivní vyšetření do Krajské nemocnice Liberec.

Policisté podrobili všechny zúčastněné řidiče orientačním dechovým zkouškám na alkohol přístrojem Dräger, jejichž výsledky byly ve všech případech negativní. Na vozidlech byla vyčíslena předběžná škoda ve výši 260 tisíc korun.

V daném místě byl provoz z důvodu zásahu složek Integrovaného záchranného systému zcela uzavřen a to na dobu 30 - 45 minut. Provoz byl sveden po objízdné trase na sjezd směr Rádlo a Dlouhý Most. Řidiči, kteří již stáli za tímto sjezdem, museli vyčkat v koloně až do zprůjezdnnění komunikace. Krátce po desáté hodině byla komunikace zase již volně průjezdná.



24. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

