Nehoda si vyžádala šest zraněných

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidiče do nemocnice transportoval vrtulník.

Dopravní nehoda u Starého Hrozenkova, ke které došlo dnes v půl druhé odpoledne na hlavním tahu I/50, si vyžádala šest zraněných.

Osmadvacetiletý řidič vozidla značky BMW vyjížděl od místního bistra směrem na Starý Hrozenkov. Při tom zřejmě přehlédl ford jedoucí po hlavní silici směrem na Bystřici pod Lopeníkem. Tak došlo ke střetu, při kterém se zranil mladý řidič, jeho tři spolujezdci včetně muže a ženy z druhého vozidla. Řidič BMW utrpěl těžká zranění, která si vyžádala letecký transport do nemocnice v Brně. Ostatní byli se zraněním převezeni do Uherskohradišťské nemocnice. Alkohol u obou šoférů vyloučila dechová zkouška. Mladý řidič však řídil bez řidičského oprávnění. To mu včera večer policisté zadrželi na základě pozitivních testů na drogy.

Provoz byl v místě dopravní nehody řízen kyvadlově.

Událostí se i nadále zabývají policisté.

22. srpna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

