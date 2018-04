Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Negativní roli zřejmě sehrály drogy

ZNOJEMSKO: Řidič narazil do zábradlí u školy.

K dopravní nehodě, ve které zřejmě sehrály svoji negativní roly drogy, jsme vyjížděli do Moravského Krumlova. Došlo k ní ve středu pár minut před polednem před budovou gymnázia. S osobním autem Toyota Avensis tudy projížděl čtyřiačtyřicetiletý muž z Prahy. Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění zatáčky a narazil do zábradlí. Způsobil tím hmotnou škodu asi padesát tisíc korun. Sám podle prvotních informací utrpěl lehké zranění. Na vyšetření byl převezen do nemocnice v Ivančicích. Dechová zkouška na zjištění požití alkoholu před jízdou byla negativní, ale test na drogy ukázal na užití pervitinu a kokainu. Řidičský průkaz jsme mu proto zadrželi a další jízdu zakázali. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 26. dubna 2018

Odkazy do noveho okna Moravský Krumlov, ulice Smetanova Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+