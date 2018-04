Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

NEdocházka do školy

HRADECKO - Školák má desítky zameškaných hodin.

Policisté z obvodního oddělení Třebechovice pod Orebem sdělili podezření z trestného činu ohrožování výchovy dítěte rodičům 14letého dítěte. Jejich syn za půl roku zameškal na základní škole více jak 150 hodin. Matka syna na svoji obhajobu vypověděla, že jejich ostatní děti do školy chodí, že se syna snaží kontrolovat a do školy někdy i doprovázet.

Rodiče z Třebechovicka ve věku 48 a 44 let, kterým hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, neplnili svoji povinnost tím, že nedostatečně dohlíželi a nepřijali vhodné opatření k zajištění synovy docházky do školy.

por. Iva Kormošová

10.4.2018, 15.30

vytisknout e-mailem Google+