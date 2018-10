Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nechal si voperovat kardiostimulátor na cizí identitu

KUTNOHORSKO – Kutnohorští pátrači muže vypátrali a zadrželi.

Od května 2018 bylo vyhlášeno po muži (47let) z Prahy celostátní pátrání na základě předběžného souhlasu se zadržením, které vydalo Okresní Státní Zastupitelství Praha 4. Hledaný muž, si nechal voperovat kardiostimulátor na cizí identitu. Po 4 měsících usilovné práce byl muž zadržen kutnohorskými pátrači v Kolíně na vlakové zastávce, kam dorazil osobním vlakem v neděli 30. září 2018 v podvečerních hodinách. Zadržený putoval do cely předběžného zadržení, kde si jej vyzvedl vyšetřovatel z Prahy.

Kutnohorští pátrači májí ve svém pátrání úspěchy. Jedno z dalších úspěšných vypátrání a zadržení se jim povedlo v nedávné době. V srpnu letošního roku zadrželi muže (27let) cizí státní příslušnosti ve Zruči nad Sázavou, kam utekl z Písku poté, co se dopustil přečinu šíření poplašné zprávy. Nechtělo se mu na noční směnu do jedné písecké továrny, tak učinil anonymní oznámení na linku 158, že do půl hodiny vybuchne ve firmě bomba. Tato informace vedla k okamžité záchranné práci všech složek IZS, spojené se zastavením výroby a evakuací firmy i firmy sousedící. Svým jednáním způsobil škodu bezmála 1,5mil. Kč, kdy mu za spáchání činu se způsobenou škodou hrozí od dvou až do osmi let odnětí svobody.

por. Kateřina Dlouhá DiS.

komisař - Oddělení obecné kriminality

Upravila:

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

5. října 2018

