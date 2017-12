Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nebezpečné vyhrožování v nemocnici

KARLOVARSKO –Vyhrožoval dokonce i smrtí.

Čtyřiadvacetiletý muž vnikl dne 28. 12. na nemocniční pokoj v Karlových Varech, kde byla hospitalizována nezletilá dívka. V pokoji se v tu dobu nacházeli také rodiče hospitalizované dívky. Čtyřiadvacetiletý muž chtěl po 26 letém otci dívky, aby s ním šel ven, se slovy, že si to s ním vyřídí. Následně došlo ke strkání mezi 24 letým mužem a matkou dívky. Oba vyšli z pokoje ven na chodbu. Čtyřiadvacetiletý muž se po chvíli vrátil zpět a začal vyhrožovat 26 letému muži, že ho píchne nožem a dokonce i smrtí. Poškozený zavolal na linku 158 a oba muži odešli na recepci nemocnice, kde vyčkali do příjezdu policejní hlídky. Mladší z mužů byl vyzván, aby nastoupil do vozidla, což učinil a při nastupování řekl, že se na 26 letého muže už těší. Svým chováním vzbudil důvodnou obavu u muže o svůj život a zdraví. Jakmile se útočník dozvěděl, že bude zadržen, chtěl z policejního auta vystoupit. Policisté museli použít donucovaní prostředky a muže převezli na obvodní oddělení.

Čtyřiadvacetiletý muž byl vyslechnut policisty na Obvodním oddělení policie Karlovy Vary – město a následně mu bylo sděleno podezření z přečinu Nebezpečné vyhrožování. V případě odsouzení hrozí podezřelému za výhružky usmrcením až jeden rok odnětí svobody.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

29. 12. 2017

