Nebezpečné vyhrožování

KAŠPERSKOHORSKO - V pondělí večer muž v restauraci ohrožoval s nožem v ruce poškozeného. Včera převzal sdělení podezření.

Ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření třiašedesátiletý muž z obce na Kašperskohorsku z přečinu nebezpečné vyhrožování. Muž v pondělí 8. ledna letošního roku přišel do restaurace v obci Srní třicet minut po sedmnácté hodině. V kuchyni po slovní rozepři vzal do ruky nůž, kdy postupoval proti poškozenému a vyhrožoval muži újmou na zdraví. Poškozený na svou ochranu vzal do ruky židli i ustupoval do restaurace, kam následně vytlačil podezřelého. Poškozený židli zahodil, a poté utekl mimo objekt. Na místo byli přivoláni policisté a podezřelého muže zadrželi. Muž se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,77 promile alkoholu. Policisté podezřelého převezli do policejní cely, byly provedeny neodkladné úkony a byl podán návrh na potrestání.

nprap. Ladmanová Dana

10. ledna 2018

