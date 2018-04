Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Natipovali si byt. Vykradli omylem jiný a byli zadrženi policisty.

KRAJ/LIBEREC - Dvojice mužů, kteří se znali z výkonu trestu, se domluvili na vykradení bytu na Jablonecku. O peníze z odcizených a následně prodaných věcí se měli rozdělit. Obviněný si ale spletl bytovou jednotku. Oba muži skončili v rukou policistů.

Kriminalisté Územního odboru Liberec předali usnesení o zahájení trestního stíhání dvěma mužům ve věku 29 a 34 let, kteří se měli po domluvě dopustit majetkového deliktu. Na zadržení staršího z nich se podílela Zásahová jednotka z Ústí nad Labem.

V policejní cele skončili v těchto dnech dva muži, 29letý z Trutnovska a 34letý Jablonečan. Oba se měli, každý svým způsobem, podílet na vykradení bytu, na který jim měla dát "nevědomky" tip známá jednoho z nich. Po obdržení této informace se pak měli oba muži domluvit na způsobu realizace činu.

Podle zjištění kriminalistů měla mladá žena staršímu z mužů předat informaci o činžovním domě s více bytovými jednotkami, kdy v jedné z nich se mělo údajně nacházet větší množství hodnotných a cenných věcí. Muži, kteří se znali z výkonu trestu odnětí svobody, pak následně zosnovali plán se všemi detaily a rozdělili si role. Starší z mužů, 34letý Jablonečan, který byl v minulosti odsouzen za násilnou trestnou činnost, se měl podle všeho domluvit se svým známým, 29letým mužem z Trutnovska, který začátkem letošního února opustil věznici, kde si odpykával trest za majetkové delikty, aby se za předem slíbenou finanční odměnu (polovina z odcizených a následně prodaných věcí) vloupal do natipového bytu. Svého společníka následně vybavil všemi potřebnými věcmi, tedy obstaral mu montérky, ochranné brýle a páčidlo, a vzhledem k tomu, že byl dům opatřen z bezpečnostních důvodů ochrannými mřížemi, rovněž bruskou. V předem domluvený den pak starší z mužů „hlídal“ poblíž domu, mladší z dvojice využil zakoupené vybavení a pomocí brusky se do bytu vloupal.

Předem připravený plán ale dvojici nevyšel. Kromě toho, že skončili v rukou policistů, doplatila na jejich jednání i jiná rodina. 29letý muž totiž omylem zaměnil v inkriminovaném domě bytové jednotky a vloupal se do jiného bytu.

Oba muži si již převzali usnesení o zahájení trestního stíhání z několika trestných činů, starší (34 let) pro přečin krádeže spáchaného ve stadiu pokusu a formou účastenství, kdy měl „zosnovat“ plán vloupání, a dále z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť opakovaně řídil i přesto, že mu Magistrát hlavního města Prahy uložil sankci v podobě zákazu řízení motorových vozidel, a to až do listopadu 2018. Mladšího z mužů policisté viní ze tří trestných činů, a to z přečinu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

V případě, že po projednání u soudu shledá soudce muže vinnými z činů, které jsou jim kladeny za vinu, hrozí jim tresty odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

Oba dva muži se k trestné činnosti doznali a jsou vyšetřováni na svobodě. I přes podaný návrh policejního orgánu, aby obvinění byli stíháni vazebně z důvodů, aby nepůsobili na případné svědky a v trestné činnosti nepokračovali, nebyl žádný z těchto navržených důvodů akceptován.



17. dubna 2018

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí



