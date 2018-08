Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Natankovali, ovšem nezaplatili

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Sourozencům nyní hrozí až dvouleté vězení.

Na Uherskohradišťsko se ze sousedního státu vypravila v pondělí večer 20. srpna devatenáctiletá žena společně s dvaadvacetiletým bratrem. Nepřijeli ovšem za poznáním zdejšího kraje. Přijeli krást.

Naplánovanou krádež začalo sourozenecké duo realizovat v Buchlovicích. V nočních hodinách nejprve z náhodně vybraného osobního vozidla ukradli registrační značky a ty poté nalepili na značky bílé dodávky, se kterou přijeli. Následně přejeli na benzinovou čerpací stanici ve Veletinách. Kapucí maskovaný muž načerpal naftu jak do nádrže vozidla, tak i do připravených šesti kanystrů. Na stojanu se poté objevila bezmála osmitisícová částka za dvě stě dvacet pět litrů pohonné hmoty. Muž ovšem nezamířil s peněženkou k pokladně, ale rovnou do vozidla a z benzinky ujížděl pryč směrem na Uherský Brod. Nastalá situace ale nenechala chladným pracovníka obsluhy. Okamžitě vše oznámil na linku 158, nasedl do svého auta a začal dodávku pronásledovat. Zběsilá jízda mladých zlodějů netrvala dlouho. Po ujetí několika kilometrů je totiž zastavila přivolaná prvosledová hlídka z Uherského Brodu. Policisté zadržený sourozenecký pár eskortovali na policejní služebnu, kde se podrobili výslechu. Oba se k činu přiznali a podrobně popsali detaily plánované krádeže. Více než dvě stovky litrů pohonné hmoty byly následně vráceny majiteli benzinové čerpací stanice.

Dnes 22. srpna stanou podezřelí před soudem. Podle zákona jim hrozí až dvouleté vězení.

22. srpna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

