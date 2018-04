Nasazení styčného důstojníka se opět vyplatilo

Byl vypátrán muž hledaný pro násilný trestný čin.

Teprve dvacetiletý muž z Plzně podezřelý z brutální loupeže s následkem smrti byl vypátrán skoro po půl roce v anglickém městě Dover, kde se skrýval před spravedlností. Informace k jeho pobytu získal náš styčný důstojník cestou kriminalistů z Plzeňského kraje. Následnou jeho aktivitou pak hledaného anglická policie zadržela. I když se muž v době zadržení prokázal cizími doklady, k jeho ztotožnění pomohly fotografie a detailní popis tetování.

Po středečním příletu do České republiky byl muž ihned převezen do Plzně, druhý den si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež s následkem smrti. Soudce poté rozhodl o vzetí obviněného do vazby.

O případu: http://www.policie.cz/clanek/pripad-nalezu-mrtveho-muze-v-dobranech-objasnen.aspx

6. dubna 2018

kpt. Ivana Nguyenová

tisková mluvčí, Policejní prezidium ČR

