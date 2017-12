Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náraz vozidla do již havarovaného vozidla

HRADECKO - Dvě nehody na jednom místě během 1,5 hodiny.

Včera 26.12. v 8.25 na silnici I/11 v katastru obce Urbanice došlo k dopravní nehodě osobního vozidla značky Citroen. Řidič jedoucí od Hradce Králové v pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zledovatělém povrchu dostal smyk, vlivem něhož se dostal do protisměru, kde sjel do levého silničního příkopu a narazil do již havarovaného vozidla Peugeot a do stromu. Řidič Peugeotu havaroval stejným způsobem jako Citroen akorát o 1,5 hodiny dříve. Oba řidiči byli podrobeni dechové zkoušce s negativním výsledkem.

Řidič Citroenu se spolujezdkyní utrpěli lehké zranění, s kterým byli převezeni rychlou záchrannou službou do hradecké fakultní nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl.

Policisté na vozidle Citroen odhadli škodu na 60 tisíc a na Peugeotu 50 tisíc korun.

První havárii policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty řidiči Peugeotu. Druhá nehoda je zatím v šetření.

por. Iva Kormošová

27.12.2017, 11.20

vytisknout e-mailem Google+