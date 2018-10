Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Napálil zastavárníky

Z přečinů podvodu a podvodu ve stadiu pokusu byl obviněn 37letý cizinec, který se na cizí úkor obohatil o 150 tisíc korun. Navštěvoval zastavárny v Teplicích, kde nabízel k zástavě řetízek o váze kolem padesáti gramů. Ve třech podnicích mu vyplatili dohromady téměř 75 tisíc korun, teprve po propadnutí lhůty k vyzvednutí poškození zjistili, že řetízky nejsou zlaté, ale jen pozlacené.

Začátkem června muž změnil taktiku a požádal svého známého, zda by šperky nenabízel on s odůvodněním, že sám má propadlé doklady. Osmadvacetiletý muž mu uvěřil a postupně objížděl zastavárny v Teplicích, ale také v Bílině a v Mostě, kde řetízky nabízel do zástavy. Třikrát se mu podařilo „zlato udat“ a získané peníze pak předal podvodníkovi, v dalších třech provozovnách ho odmítli, a to buď s odůvodněním, že nemají peníze, nebo na základě předchozí negativní zkušenosti. Obviněný muž je stíhán na svobodě, s ohledem na výši způsobené škody mu v případě uznání viny hrozí až pětileté vězení.

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Proseticích ukradl kabelku. Pachatel ve večerních hodinách vešel do nezamčené výrobny, kde odcizil odloženou kabelku s mobilním telefonem, doklady, platební kartou a klíči. Poškozená vyčíslila škodu na téměř sedm tisíc korun, pachateli hrozí v případě dopadení trestní stíhání pro přečiny krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Z přečinu krádeže je podezřelá 22letá žena, která v prodejně v teplickém obchodním centru odcizila čtyři balení vonných perliček do pračky. Se zbožím v hodnotě čtyři sta korun se pokusila prodejnu opustit bez zaplacení, chytila ji ale ostraha. Vzhledem k tomu, že už byla v minulosti podmínečně odsouzena, bylo její jednání kvalifikováno jako přečin, za který trestní zákoník stanoví v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody.

