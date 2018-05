Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadnul policistu

KARLOVARSKO – Na ulici byl vulgární, na služebně pak napadnul policistu.

Ve večerních hodinách dne 11. května byla hlídka obvodního oddělení Karlovy Vary – město upozorněna občany na muže, který má dělat nepořádek. Když policisté muže, který byl vulgární na kolemjdoucí osoby, ztotožnili, počastoval nadávkami také je a navíc opakovaně neuposlechnul jejich výzev. Hlídka proto muže zajistila a eskortovala na obvodní oddělení Karlovy Vary – město. Když ho pak policisté umisťovali do policejní cely, napadnul muž jednoho z policistů a to tak, že ho udeřil pěstí do obličeje. K žádnému zranění, kvůli kterému by potřeboval vyhledat policista lékařskou pomoc, naštěstí nedošlo.

Svým jednáním naplnil čtyřiadvacetiletý muž ze Sokolovska skutkovou podstatu přečinu Násilí proti úřední osobě, za což mu také kriminalisté sdělili podezření. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

14. 5. 2018

