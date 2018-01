Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadení prezidenta republiky

Včera odpoledne se v jedné z volebních místností v Praze 5 odehrála dramatická situace. Tu nyní řeší kriminalisté druhého policejního obvodu.

Včera odpoledne přišel do jedné z volebních místností volit také prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Toho se snažila atakovat žena, která se do té doby ukrývala v davu novinářů. I ona se totiž do místnosti dostala, na základě novinářského průkazu, jako žurnalistka.

Polonahou ženu naštěstí okamžitě zpacifikovali policisté Útvaru ochrany prezidenta Ochranné služby Policejního prezídia ČR. Ti ji zadrželi a následně předali do kompetence pražským policistům.

Událost nyní prošetřují kriminalisté druhého policejního obvodu pro podezření z trestného činu výtržnictví, za který hrozí sedmadvacetileté ženě trest odnětí svobody až na dva roky.

Případ je prošetřován v takzvaném zkráceném přípravném řízení treestním, v rámci kterého se zadrženým osobám nesděluje obvinění, ale „pouze“ podezření z konkrétního deliktu či deliktů. A tak tomu je i v tomto případě.

Sedmadvacetileté ženě kriminalisté sdělili podezření z trestného činu výtržnictví, kdy podezřelá čeká na následný verdikt samosoudce v cele předběžného zadržení.

Kriminalisté druhého policejního obvodu ukončí prošetřování a dokumentování této události dnes v odpoledních hodinách, kdy následně předají veškerý spisový materiál obvodnímu státnímu zástupci pro Prahu 5.

V rámci prošetřování kriminalisté věnovali odpovídající pozornost také zmiňovanému novinářskému průkazu, na základě kterého se žena do volební místnosti dostala. Při tom detektivové oslovili konkrétní zahraniční redakci, která jim potvrdila, že sedmadvacetiletá žena není a ani nikdy nebyla jejich zaměstnancem.

por. Mgr. Tomáš Hulan 13. 1. 2018

