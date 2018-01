Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Namrzlá vozovka opět potrápila řidiče

KROMĚŘÍŽSKO: Včera ráno vyšetřovali kroměřížští dopravní policisté další dvě nehody.

Včerejší ranní námraza opět zkomplikovala dopravu některým účastníkům silničního provozu. Na Kroměřížsku nezvládli jízdu na kluzké vozovce dva řidiči.

Krátce po půl sedmé havaroval mezi obcemi Rataje a Kroměříž sedmapadesátiletý řidič automobilu Seat Ibiza. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost jízdy na zledovatělé komunikaci, dostal smyk a vyjel vpravo mimo cestu, kde havaroval v poli. Tam se s autem přetočil přes střechu. Na vozidle vznikla předběžná škoda 130 tisíc korun.

O dvacet minut později podcenila námrazu také třiadvacetiletá řidička ve vozidle Peugeot 206. Mezi obcemi Kostelany a Vrbka dostala v pravotočivé zatáčce na zamrzlé cestě smyk, přejela do protisměru a následně vjela do příkopu, kde narazila do stromu. Předběžná škoda na autě byla vyčíslena na třicet tisíc korun.

K událostem byli vysláni kroměřížští dopravní policisté, kteří okolnosti nehod vyšetřovali. U obou řidičů jsme provedli dechové zkoušky na alkohol. Byly negativní.

4. ledna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

Odkazy do noveho okna nehoda u obce Rataje Detailní náhled nehoda u Vrbky Detailní náhled

