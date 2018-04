Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nález munice

KARLOVARSKO – S nalezenou municí nikdy nemanipulujte.

Ve čtvrtek dne 5. dubna 2018 nalezl stavbyvedoucí během zateplování bytového domu v Ostrově, ve větrací mřížce blíže neurčenou munici, kterou považoval za cvičnou. Z tohoto důvodu se rozhodl nalezenou munici převézt do sídla firmy v Karlových Varech, odkud zavolal na policii. Na místo byl přivolán pyrotechnik z expozitury Teplice, který určil, že se jedná o munici do samopalu, do malorážkové zbraně, do kulometu a dále o dýmovnici, iniciátor k chemickému granátu a blíže neurčený kondenzátor. Nalezenou munici zajistil a odvezl k likvidaci.

UPOZORNĚNÍ:

Upozorňujeme, aby v případě nálezu jakékoliv munice jste na ni nesahali, ani s ní nijak nemanipulovali a ihned na místo přivolali policisty. Dále je na místě nález zajistit tak, aby k němu neměl nikdo přístup. Ke každému takovému nálezu přistupujte tak, jako by šlo o nebezpečný nález a zachovejte veškerá pravidla bezpečnosti, aby nedošlo k explozi.

nprap. Zuzana Týřová

6. 4. 2018

