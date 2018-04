Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nakupoval bez placení

LITOMĚŘICKO – Nebylo to poprvé…

Za nákupy do jedné z prodejen ve Štětí se v uplynulých dnech vydal dvaačtyřicetiletý muž z Kladenska. Vybrané drogistické zboží však z regálů neuložil do nákupního košíku, ale ukryl ho do svých svršků. Na základě operativního šetření byl vypátrán a ukázalo se, že nekradl poprvé. Tohoto jednání se dopustil, ačkoliv byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán. V případě soudem uznané viny mu za trestný čin krádeže hrozí až tříleté vězení.

Kolo změnilo majitele

Krádeží jízdního kola se zabývají litoměřičtí policisté. Nezajištěný pánský bicykl byl počátkem tohoto týdne odcizen na ulici před domem, kde jej zanechal jeho majitel. Hodnota kola je vyčíslena na 15 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Usnul, byl okraden…

Muže, který usnul v litoměřickém parku na lavičce, si pravděpodobně vyhlédl neznámý zloděj. Poškozený po probuzení zjistil, že mu z batohu zmizela peněženka s osobními doklady a finanční hotovostí. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

Zloděj v restauraci

Při návštěvě restauračního zařízení v Litoměřicích byla okradena jedna ze zákaznic. V nestřeženém okamžiku jí neznámý lapka nepozorovaně odcizil z odložené kabelky finanční hotovost. Škoda byla vyčíslena na 6 tisíc korun. Po neznámém pachateli policisté pátrají pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

