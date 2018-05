Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nadměrný náklad – informace pro řidiče

Jihočeský kraj - Očekávejte dopravní omezení na trase Prachatice - České Budějovice - Dolní Dvořiště.

Dne 9. května 2018 od 20:00 vyjede nadměrný náklad (dvě soupravy v konvoji) z Prachatic a to přes České Budějovice do Dolního Dvořiště. Konvoj bude doprovázen dopravními policisty, dbejte proto jejich pokynů. Přesun tohoto nadměrného nákladu by měl být ukončen v Dolním Dvořišti dne 10. května 2018 kolem 01:00.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

4. května 2018

