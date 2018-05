Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nadávky a výhrůžky

CHOMUTOV - Žena se obrátila na policii, Neměl řídit......

Napadl a vyhrožoval

Nebezpečné vyhrožování vyšetřují policisté ze Března. K události došlo v pondělí ráno v obci Vilémov. 65letý muž měl přistoupit k poškozené, napadl ji, vyhrožoval a toto doprovázel vulgárními nadávkami. Z důvodů obavy o své zdraví se žena obrátila na policii a jednání muže oznámila. Co bylo příčinou uvedeného jednání, policisté nadále vyšetřují.

Neměl řídit

Před časem měl projíždět s vozidlem ulicí Pražská v Klášterci nad Ohří 43letý místní obyvatel. Následná lustrace prokázala, že za volantem nemá co pohledávat. V registru řidičů má totiž platný zákaz řízení pro všechny skupiny vozidel. Uvedené jednání policisté z místního obvodního oddělení vyšetřují jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Zloděj v bytě

Jirkovští policisté pátrají po totožnosti zatím neznámého pachatele, který má na svědomí krádež věcí z bytu v ulici Pod Přivaděčem. Majitelka oznámila, že během její týdenní nepřítomnosti do bytu kdosi vnikl a odcizil televizor a parfémy. Škodu upřesnila na 2 tisíc korun. Případnému pachateli hrozí obvinění z krádeže a porušování domovní svobody.

Kopal do dveří

V pondělí odpoledne měl přijít do domu na Palacké ulici v Chomutově 23letý místní obyvatel. Domáhal se vstupu do bytu, kde bydlí jeho příbuzná. Tato mu odmítla dveře otevřít a tak do nich kopal tak dlouho, až se otevřely. Z bytu odešel až v doprovodu policejní hlídky. Na policejním útvaru mu sdělili podezření z porušování domovní svobody, vyšetřování nadále pokračuje.

16. května 2018

nprap. Marie PIVKOVÁ

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Chomutov

tel. 974 433 207

mob. 724 189 729 e-mail: krpulk.kr.pis.cv@pcr.cv

