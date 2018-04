Na zdi domu i odpadkový koš

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

CHOMUTOV - Muži stříkali sprejem nápisy, Padlo obvinění.....

Kriminalisté obvinili dva muže z Kadaně ve věku 23 a19 let z trestného činu poškození cizí věci. Oba dva měli v přesně nezjištěnou dobu v závěru loňského roku nastříkat sprejem různé nápisy nejen na stěnu garáže, ale i na bok panelového domu, plechová vrata nebo betonový odpadkový koš. Kromě toho starší z dvojice se měl stejného jednání dopustit již v roce 2016, kdy postříkal vrata a zdi obytného domu. Uvedeným jednáním vznikla majitelům celková škoda ve výši 13 500 korun. Obvinění si muži převzali, vyšetřování nadále pokračuje.

Z krádeže a pokusu krádeže obvinili chomutovští kriminalisté muže ve věku 48 let. Jak policisté zjistili, měl spáchat během února a března letošního roku několik vloupání do různých objektů v obcích na Chomutovsku. Z místa si odnášel především kabely, na místě však nenechal ani rádio, trubky, vodiče, různé nářadí a v jednom případě zmizelo i jízdní kolo. Celková škoda přesáhla částku 52 tisíc korun.Není to jeho první porušení zákona, za obdobné jednání byl odsouzen Okresním soudem Chomutov již v roce 2012 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Muž byl zadržen a po nezbytných úkonech skončil v policejní cele. Na státní zastupitelství byl doručen podnět k jeho vzetí do vazby. Soud rozhodl o uvalení vazby, muž byl následně eskortován do vazební věznice v Litoměřicích.

Čokolády nezaplatila

Krádež na prodejně vyšetřují chomutovští policisté. 27letá žena při své včerejší návštěvě marketu v centru města měla odcizit celkem sedm kusů čokolád za 237 korun. Pokladnou prošla bez řádného zaplacení uvedené částky. Po zadržení bylo zjištěno, že za krádeže byla odsouzena chomutovským soudem k podmíněnému trestu odnětí svobody již v roce 2015. Ženě bylo sděleno podezření z krádeže.

13. dubna 2018

