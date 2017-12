Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na Štědrý den do baru po zavírací době

BOSKOVICE: S lahvemi alkoholu již neodešel.

Na Štědrý den se i přes zavírací dobu rozhodl dostat do baru v Boskovicích stůj, co stůj. Teprve osmnáctiletý výtečník před šestou ranní razantně překonal uzamčené vstupní dveře. V místnosti si pak nachystal do batohu tři lahve alkoholu. Další láhev spolu s džusy si odložil na stůl. Další už však nestačil. Na místě jej zadrželi přivolaní boskovičtí policisté. Mladík se tak bude zodpovídat z pokusu krádeže.

por. Mgr. Alice Musilová, 27.12.2017

