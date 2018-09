Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na silnicích opět řádila smrt

Český Krumlov - Tragickou nehodu vyšetřují policisté z Českého Krumlova.

Tragické léto na jihočeských silnicích nechce a nechce skončit. Na silnici číslo 160 na trase Větřní – Rožmberk nad Vltavou dnes naprosto zbytečně vyhasl další lidský život. Řidič (44 let) sportovního vozu značky Marcedes AMG pravděpodobně nezvládl vlivem nepřiměřené rychlosti průjezd mírnou zatáčkou a přejel s vozidlem do protisměru. Zde se čelně střetl s protijedoucím kamionem. Řidič sportovního vozu byl z vozidla vymrštěn a na místě zemřel. Řidiči nákladního vozu se naštěstí při nehodě nic nestalo. Kamion se ocitl částečně mimo komunikaci. Objízdnou trasu, která nijak zásadně nekomplikovala dopravu, zřídili policisté. Silnice byla do vyproštění kamionu uzavřena.

Nechvátejte na svých cestách, důležité je dojet, klidně i se zpožděním. Vaši blízcí budou určitě souhlasit!

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

11. září 2018

