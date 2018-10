Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na silnicích ohrožují ostatní

NÁCHODSKO - Policisté opět přistihli za volantem neřidiče bez oprávnění.

Z uplynulý prodloužený víkend měli spoustu práce tako policisté na Náchodsku. Tragické události a nehody na silnicích je sice minuly, ale i tak měli co dělat s neukázněnými řidiči a neřidiči.

V pět hodin odpoledne ve čtvrtek 27. 9. 2018 policejní hlídka v Jaroměři kontrolovala osobní motorové vozidlo Alfa Romeo, za jehož volantem seděla 23letá žena, jak se záhy po provedené zkoušce na návykové látky ukázalo, pod vlivem drog. Test Drug Wipe ukázal v jejím organizmu na přítomnost amfetaminu/metamfetaminu. Navíc lustrace v evidencích ukázala, že má vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, platný až do prosince 2018. Policisté jí další jízdu zakázali a zahájili s ní úkony trestního řízení pro maření výkonu úředního rozhodnutí a jízdu pod vlivem návykové látky.

V sobotu 29. 9. 2018 dopadla ruka zákona také na 30letého muže z Ústeckoorlicka, který se vydal autem do Náchoda, ačkoli by řídit vůbec neměl. V době kolem tři čtvrtě na deset večer jej zastavila náchodská policejní hlídka v Českoskalické ulici. Muž za volantem Škody Felicia ale řidičský průkaz předložit nemohl, neboť jej měl zadržený až do roku 2022. Také tento řidič vykazoval pro provedení testu Drug Wipe pozitivní výsledek na návykové látky, konkrétně na amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření s odběrem krve a moči po vyzvání odmítl. Dechová zkouška na alkohol dopadla negativně, to však už neřidiči za volantem příliš nepomohlo. Policisté jej odvezli na policejní služebnu a zahájili s ním úkony trestního řízení.

Také v neděli 30. 9. 2018 policisté při silniční kontrole přistihli za volantem muže, který řídil bez oprávnění. Muž ve věku 45let z Broumovska řídil vůz BMW Alpina v ulicích Jaroměře, kde ho ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne přistihla za volantem policejní hlídka z místního obvodního oddělení. Při kontrole dokladů policistům lustrace ukázala, že tento muž nemá za volantem co dělat až do března 2019. Aktuálně půlroční zákaz řízení všech motorových vozidel, který měl muž vyslovený od 1.9.2018, se mu tak určitě prodlouží. Navíc s ním policisté ještě téhož dne zahájili zkrácené přípravné řízení pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, které si muž osobně převzal.

Policisté budou i nadále v kontrolách motoristů pokračovat, aby se na silnice co nejméně vydávali ti, co nemají za volantem co dělat a z nějakého důvodu jim bylo řízení motorových vozidel zakázáno. Ti, kteří vyslovený zákaz, ať už vyslovený soudem či příslušným odborem dopravy, poruší, by měli vědět, že se vystavují nebezpečí trestního stíhání a pobytu za mřížemi.

por. Mgr. Eva Prachařová

1.10. 2018 v 15.30 hodin

