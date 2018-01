Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Na silnice bez alkoholu a drog

KRAJ VYSOČINA: Při preventivním programu se policisté zaměřují na mladé řidiče

Na silnice bez alkoholu a drogPolicisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina realizují projekt, který je zaměřen na oblast dopravy. Jeho cílem je působit na řidiče, aby neusedali za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. Toto riziko chtějí policisté eliminovat a přispět tak ke snížení počtu dopravních nehod, které způsobují řidiči ovlivnění alkoholem nebo omamnými či psychotropními látkami.

Projekt nese název: Na silnice bez alkoholu a drog. Materiály pro jeho realizaci se podařilo získat z prostředků Ministerstva vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality. Projekt byl ze strany ministerstva vnitra podpořen částkou ve výši 75 000 korun. Za finanční prostředky byly pořízeny alkoholtesty a informační kartičky

Úkolem projektu je zaměřit se zejména na mladé lidi ve věku mezi patnácti a pětadvaceti lety. Policisté tak reagují na situaci, kdy právě u mladých řidičů zjišťují při kontrolách ve vyšší míře, že usedají za volant ovlivnění alkoholem případně drogami. Policisté chtějí působit jednak na mládež ještě předtím, než získá řidičský průkaz, dále plnoleté, kteří aktuálně absolvují kurz pro uchazeče o získání řidičského oprávnění, a v neposlední řadě mladé řidiče, kteří už usednout za volant smějí, ale jsou ve věku, kdy vyhledávají sami nebo se svými vrstevníky akce s hudební produkcí a podniky, ve kterých se konzumuje alkohol.

V rámci projektu „Na silnice bez alkoholu a drog“ budou policisté rozdávat alkoholtesty a informační kartičky. Kartičky v prvé řadě zdůrazňují, že alkohol a drogy za volant nepatří, a upozorňují na to, že jejich požívání vede při řízení vozidla k velmi vážným dopravním nehodám. Kartička dále v sedmi bodech přiblíží, co všechno alkohol a drogy u řidiče negativně ovlivní, a to formou blízkou mladým lidem.

Alkoholtesty a informační kartičky budou policisté mladým lidem předávat v rámci vybraných preventivních a dopravních akcí, akcí zaměřených na mládež a určených mládeži, kurzů pro uchazeče o získání řidičského oprávnění a v neposlední řadě kartičky obdrží také studenti na vybraných učilištích a středních školách při besedách a přednáškách. Společně s informační kartičkou či alkoholtestem budou policisté sdělovat řidičům i další informace ohledně zákazu požívání alkoholu před a během řízení vozidla a motivovat je, aby sami opilí či pod vlivem drog automobil neřídili a ani toto netolerovali u nikoho dalšího.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. ledna 2018

