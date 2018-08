Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na procházce ji pokousal cizí pes

SEMILSKO - Žena utrpěla nepříjemné zranění.

Když koncem června ve večerních hodinách šla v Rokytnici nad Jizerou vyvenčit svého psa 51letá žena, napadl ji kříženec většího vzrůstu. Stalo se to poté, co bránila svého malého psíka, za kterým se ten velký útočně rozeběhl a chtěl se na něj vrhnout. Vzala toho svého proto do náruče a přitom se kříženec špice zakousl do její ruky. Protože rána silně krvácela, převezla ji sanita zdravotnické záchranné služby na ošetření do nemocnice v Jilemnici. Zranění si následně vyžádalo několikatýdenní pracovní neschopnost a významně ji omezovalo na běžném způsobu života. Majitel útočícího psa nebyl jeho chování schopen usměrnit, ačkoliv byl incidentu přítomen. Nyní se v této souvislosti zodpovídá z přečinu ublížení na zdraví, za které mu hrozí až tři roky odnětí svobody.

21. 8. 2018

potr. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+