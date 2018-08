Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na noční buďte ve střehu

Strakonice - Žena vypila v minerálce železné špony.

I na noční směně v továrně se musí mít každý velmi na pozoru. „Zmetci či hlupáci“ mezi lidmi stále existují. To zjistila na vlastní kůži devětadvacetiletá žena ze Strakonic na své noční směně v jedné ze strakonických firem. Po napití z láhve s malinovou minerálkou se velmi vyděsila, při pití spolkla něco kovového. Byla ihned ošetřena lékařem, naštěstí zatím bez zdravotních následků a hospitalizace. Policisté následně zjistili, že neznámý pachatel nasypal během noční směny ze čtvrtka na pátek ženě do lahve s minerálkou, kterou měla v držáku u svého pracovního stolu, železné špony. Při pití jich pak žena několik spolkla. Celý případ policisté prověřují pro podezření z pokusu ublížení na zdraví. Pachatel to takto mohl naplánovat a chtít ženě ublížit, mohlo ale také jít o hodně hloupý a nepromyšlený vtip. Pokud bude pachatel dopaden a souzen, hrozí mu trest odnětí svobody v délce až tří let.

26. srpna 2018

