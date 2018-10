Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na následky těžkého zranění zemřel jeden ze spolujezdců

JIČÍNSKO – Ve vozidle cestovalo celkem šest osob.

DN Holovousy ze dne 29. 09. 2018V sobotu 29. září krátce před půl čtvrtou ranní došlo na silnici I. třídy číslo 35 v katastru obce Holovousy k velmi vážné dopravní nehodě.

Jednadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla Peugeot 307 měl v tu dobu jet ve směru od Hořic na Ostroměř. V uvedeném úseku při průjezdu levotočivou zatáčkou zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti dostal smyk, který již nevyrovnal a sjel vpravo mimo silnici. Zde měl narazit přední částí vozu do betonového mostku. Následně se vozidlo několikrát přetočilo přes střechu a skončilo na levém boku v poli. Při nehodě utrpěl řidič těžké zranění, které si vyžádalo neodkladný transport do nemocnice. Ve vozidle spolu s ním cestovalo ještě dalších pět spolujezdců ve věku od osmnácti do třiatřiceti let. Dva z nich vypadli ven z vozidla a utrpěli velmi vážná zranění. Jeden z nich musel být na místě resuscitován. I přes veškerou vynaloženou snahu třiatřicetiletý muž později v nemocnici podlehl následkům těžkého zranění. Ostatní spolujezdci utrpěli lehká zranění. Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu řidiče nebylo u něho možné na místě vyloučit ani prokázat případné ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Z tohoto důvodu došlo v nemocnici k odběru biologického materiálu. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 70 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů a jičínských kriminalistů.

nprap. Aleš Brendl

01. října 2018; 11:20

