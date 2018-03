Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na muže u automatu se mačkala

MOST - V herně ho pak okradla o peněženku; Sousedský spor řešil vykopnutím dveří a nadávkami.

Na povedenou návštěvnici herny narazil starší muž z Litvínova. Byl v Mostě v centru města v jedné herně a hrál na automatech. Aby nepřišel o peněženku, schoval si ji do kapsy bundy. A přesto o ni přišel. Díky hbitým prstům jedné mladé ženy, která do herny přišla a začala se kolem muže motat. Radila mu, jak má hrát a mačkala se na něj. Nakonec se jí mělo podařit nepozorovaně z kapsy peněženku odcizit. Pak hernu rychle opustila. V peněžence poškozeného Litvínovana byla hotovost, doklady, herní tikety a platební karty. S těmi žena zamířila ve městě k bankomatu, kde se pokusila vybrat peníze, což se jí naštěstí nepodařilo. Policie totožnost 27leté ženy z Mostu odhalila a sdělila jí ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Spor se sousedkou řešil vykopnutím dveří

Hněv nedokázal potlačit muž ve věku 32 let z Litvínova. Ten o víkendu v obci na Litvínovsku přišel řešit sousedské spory neobvyklým způsobem. Na dveře sousedky nezazvonil, ani nevzal za kliku, ale rovnou vykopl dveře a nikým nepozván vstoupil do cizího bytu. Žena sice ránu slyšela, ale zprvu netušila, že má nezvaného hosta. Toho přistihla na chodbě bytu. Muž měl ženě hrubě nadávat a poté, co mu pohrozila policií, z bytu odešel. Na policii v Hamru si převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, za který mu může soud v případě uznání viny uložit až tříletý trest odnětí svobody.

Řidič byl pod vlivem drog a navíc nemá ani řidičák

Nad počínáním některých mladých řidičů zůstává rozum stát. Mladík ve věku 18 let z Teplicka byl zastaven policejní hlídkou při řízení vozidla v ulici Moskevská. Při následné kontrole na místě policisté zjistili, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění. Muži v uniformách po podezření z užití návykových látek provedli u něj test, který byl pozitivní na drogy. Motorista se podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu. Na základě rozboru bylo zjištěno, že řidič měl být při řízení ovlivněn metamfetaminem a amfetaminem a byl ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení. Řidič přiznal užití drogy a od policie si převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ve vozidle nebyl sám, vezl spolujezdkyni.

Za odebranou elektřinu neplatila

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 26letou ženu z Mostu. Ta po dobu jednoho roku v místě svého bydliště v Mostě měla neoprávněně a zcela vědomě odebírat elektrickou energii, za kterou neplatila zálohy. Obviněná neměla s dodavatelem energie uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny. A i když měla demontovaný elektroměr, přesto jí do bytu protékala neměřená elektřina. Poškozená energetická společnost vyčíslila hmotnou škodu na částku 12 800 korun.

nprap. Ludmila Světláková

Most 22. března 2018

