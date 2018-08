Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na kole bezpečně

MOST - Dnes proběhla preventivní akce zaměřená na bezpečnost cyklistů.

Dnes dopoledne policisté dopravního inspektorátu spolu s policisty obvodního oddělení Litvínov - Hamr a oddělení tisku a prevence zamířili do odpočinkového areálu Nové Záluží v Hamru na Litvínovsku. V tomto areálu probíhala preventivní akce „Na kole bezpečně“, na které hlídka stavěla cyklisty a hovořila s nimi o bezpečnosti cyklistů v silničním provozu. Někteří cyklisté měli drobné nedostatky ve vybavení kol, na které je policisté upozornili a také zdůraznili, že vybavení kol je zakotveno v zákoně. Cyklisté od policistů získali reflexní tyčinky na dráty jízdních kol, LED světla, reflexní tkaničky, svítící ventilky a další materiály. Policie též upozorňovala cyklisty na to, že v silničním provozu nesmí cyklista pít alkohol, měl by oblékat pestré oblečení s reflexními doplňky a nosit cyklistickou přilbu. Policisté byli s průběhem akce spokojeni, většina kontrolovaných kol byla totiž v pořádku.

nprap. Ludmila Světláková

Most 14. srpna 2018

