Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na Jablonecku proběhla akce "KORBIČ"

JABLONECKO - V uplynulých dnech kriminalisté realizovali rozsáhlou akci s krycím názvem "KORBIČ", v rámci které se zaměřili na páchání trestné činnosti v souvislosti s nakládáním s látkami s hormonálním nebo anabolickým účinkem.

Jablonečtí kriminalisté v tomto měsíci realizovali dlouhodobě připravovanou akci s krycím názvem „KORBIČ“, při které bylo zadrženo celkem pět podezřelých osob v souvislosti s pácháním trestné činnosti týkající se nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními jedy a látkami s hormonálním účinkem.

Komisař již zahájil trestní stíhání dvou z pěti podezřelých osob. Jednalo se o muže z Jablonecka ve věku 23 a 25 let. Mladší z nich je v současné době trestně stíhán jako obviněný ze spáchání tří trestných činů, a to zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Starší muž je trestně stíhán jako obviněný ze spáchání přečinu výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem.

Během uvedené akce byly provedeny tři domovní prohlídky a dvě prohlídky nebytových prostor, při kterých bylo zajištěno více jak 400 gramů sušené marihuany, tři pěstírny konopí a pěstební stany – v jedné pěstírně se pěstovalo a byly v ní čerstvě odřezané vzrostlé rostliny, ve dvou pěstírnách pak byly uložené rostliny konopí z předešlých pěstování. Dále při těchto prohlídkách byly zajištěny anabolika a látky s hormonálním účinkem – stanozolol, testosteron, trenbolon, růstové hormony HGH, nandrolon, drostanolon, inzulin a jiné – v tekuté injekční formě a tabletách.

Dosud provedeným šetřením byla mladšímu obviněnému prokázána výroba minimálně jednoho kilogramu sušené marihuany na čtyřech místech v okrese Jablonec nad Nisou a její distribuce v množství 560 g. Dále oběma obviněným byla prokázána distribuce látek s anabolickým a hormonálním účinkem, kdy starší obviněný dokonce jejich odběratelům v místě bydliště tyto anabolika injekčně aplikoval.



Třiadvacetiletý obviněný byl v rámci akce „KORBIČ“ zadržen zásahovou jednotkou při řízení motorového vozidla. Toto zadržení bylo shodou okolností provedeno před bydlištěm dalšího podezřelého. Ten, když viděl, co se na ulici odehrává, tak ihned začal odřezávat rostliny konopí, které doma pěstoval. Ovšem manipulací s těmito rostlinami došlo k rozšíření jejich typického zápachu do okolí domu a tím sám policisty upozornil na další pěstírnu konopí. Navíc policisté zjistili, že nyní již obviněný 23 letý muž má v současné době Magistrátem města Jablonec nad Nisou vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do listopadu letošního roku.

Trestní stíhání obou obviněných probíhá na svobodě. Na tu byly po provedených úkonech propuštěny i výše uvedené další tři podezřelé osoby, které byli v rámci realizační akce zadrženy. Třiadvacetilétému obviněnému muži nyní za spáchání trestných činů nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, nedovolená výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Pětadvacetiletému obviněnému pak za spáchání přečinu výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Na základě dosud provedených šetření jablonečtí kriminalisté zjistili informace o tom, že trestná činnost související s nakládáním s látkami s hormonálním nebo anabolickým účinkem se na Jablonecku velmi rozšířila. Z tohoto důvodu se kriminalisté nyní zaměří i na další skupiny dodavatelů a uživatelů těchto zákonem zakázaných látek. Kriminalisté tak budou této trestné činnosti věnovat zvýšenou pozornost a intenzivně prověřovat veškeré poznatky, které v rámci šetření získají.

V této souvislosti jablonečtí kriminalisté žádají veřejnost, pokud někdo má jakékoliv poznatky k uvedené trestné činnosti související s nakládáním s látkami s hormonálním nebo anabolickým účinkem, ať kontaktuje policisty telefonicky na bezplatné lince 158.





22. 5. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

