Na dálnici narazil do svodidel

KROMĚŘÍŽSKO: Pár minut poté, co nabourané auto opustil, do něj narazil náklaďák.

Dnes půl hodiny po půlnoci havaroval na dálnici D55 v katastru obce Otrokovice třiatřicetiletý muž za volantem vozidla Peugeot 608. Ten jel směrem od Hulína na Otrokovice. Při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou vlivem únavy usnul a vyjel vpravo mimo vozovku na travnatý pás, kde poté najel na začínající kovová svodidla. Auto se pak převrátilo do příkopu, od kterého se odrazilo a přes střechu přeletělo přes betonová svodidla, která částečně navazovala na svodidla kovová. Vůz tak skončil na kolech zpět na silnici, kde znovu narazil do betonových svodidel. Nakonec zůstal stát v pravém jízdním pruhu otočený směrem na Hulín. Řidič, který utrpěl lehké zranění, ihned automobil opustil a odešel za zábrany. Pár minut poté do havarovaného vozu narazil nákladní automobil Fiat Ducato. Když jeho třicetiletý řidič havarované auto na dálnici spatřil, snažil se střetu zabránit přejetím do levého jízdního pruhu. K nárazu ale přesto došlo. Náklaďák do totálně zdeformovaného vozidla narazil pravou přední částí. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění.

Dechové zkoušky na alkohol u obou účastníků byly negativní. Na peugeotu vznikla předběžná škoda sto tisíc korun, na fiatu tři sta tisíc korun a na svodidlech dvacet tisíc korun. Obě nehody řeší kroměřížští dopravní policisté.

15. května 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

